AMLO: solo conservadores y “fifís” critican apoyos sociales

México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que solo los conservadores y “fifís” critican los apoyos sociales.

Las declaraciones del presidente AMLO se dieron luego de una reunión con autoridades de La Montaña de Guerrero, en Tlapa de Comonfort, donde destacó que el presupuesto para los programas sociales “no puede bajar”.

De acuerdo con el presidente AMLO, durante su administración ha quedado establecido en el artículo cuarto de la Constitución y en un transitorio que nunca puede bajar el presupuesto destinado a estos programas sociales.

En ese sentido, los programas de la pensión a adultos mayores, la pensión a niños y niñas con discapacidad, las becas y la atención médica gratuita se han elevado a rango constitucional, destacó AMLO.

Posteriormente, el presidente AMLO señaló que por “egoísmo” los conservadores y “fifís” no comprenden que Guerrero, Oaxaca y Chiapas requieren más recursos que otros estados.

En lo que va del mandato del presidente AMLO, los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas han sido beneficiados con mas ayuda que otros estados del país, debido a que se registran los mayores niveles de marginación.

“Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los que más apoyos para el bienestar reciben de todo el país, a veces no lo comprenden los que viven en el centro y en el norte, no la gente que es muy buena, si no los conservadores, los fifis que son muy egoístas”.

AMLO