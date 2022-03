Los papás de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, demandaron a las autoridades que investiguen a la Sedena, a la Marina y al expresidente Enrique Peña Nieto.

Al ofrecer un mensaje con motivo del tercer informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa, los papás de los 43 exigieron que las fuerzas armadas y Enrique Peña Nieto sean investigados.

Así lo demandaron los papás de los 43 normalistas de Ayotzinapa al señalar que Enrique Peña Nieto debe declarar ante las autoridades por su presunta participación en la desaparición de los jóvenes.

En el mismo sentido, los papás de los estudiantes que desaparecieron en 2014, pidieron que se abra una investigación contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

La demanda de los padres de los estudiantes, se dio luego de que en el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se revelara la intervención de la Sedena y Marina en el caso.

Emiliano Navarrete, papá de José Ángel Navarrete, lamentó que desde el gobierno de Enrique Peña Nieto la Sedena haya ocultado información.

En el mensaje que ofrecieron desde el Centro Prodh, los papás de los 43 recriminaron que la Marina interviniera en el basurero de Cocula para construir la llamada “verdad histórica“.

Debido a ello, los padres de los estudiantes de Ayotzinapa pidieron que las autoridades inicien una investigación en contra de la Sedena y la Marina por ocultar datos sobre el caso de desaparición.

En cuanto a Enrique Peña Nieto, pidieron al gobierno federal buscar las herramientas legales necesarias para que sea llamado a declarar con el fin de que se conozca hasta qué grado estuvo involucrado.

Ante la información revelada por el GIEI, los papás de los 43 advirtieron que si el gobierno ha ocultado tantos detalles, es seguro que estén guardando más.

Asimismo, los papás de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa acusaron que a 3 años de iniciado el gobierno de AMLO, aún no haya información sobre el paradero de sus hijos.

Por lo ocurrido, Mario González, padre de César Manuel González Hernández, señaló los papás de los 43 se encuentran molestos porque “les vieron la cara durante tres años”

“Quisiera decirles que las instituciones jugaron con nosotros. Nos hicieron firmar en diciembre un decreto presidencial donde se comprometían a entregar toda la información que hubiera sobre el caso Ayotzinapa, nos hicieron ir al Batallón 27 a mostrarnos la institución y accedimos, a sabiendas de que no íbamos a encontrar nada. (…) ¿Cómo no estar enojado, si a 3 años sale información que tenía que haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojados si no sabemos nada de nuestros hijos?”

Mario González, padre de César Manuel González Hernández