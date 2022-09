Durante la conferencia mañanera de hoy 28 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se burló de un reportero para explicar porqué usó un helicóptero oficial.

AMLO respondió al reportero que cuestionó por qué utiliza helicóptero para recorrer los estados del sur de México, cuando antes lo realizaba vía terrestre .

El presidente de México, de manera detallada, explicó las razones por las que el uso de la aeronave le facilita su trabajo.

Luego de que un periodista solicitó a AMLO regresar a sus recorridos por auto en la zona del Tren Maya para poner fin a las calles llenas de baches, el presidente justificó el uso de la aeronave.

De acuerdo con el presidente de México, él ya tiene gran experiencia en recorrer los estados por terracería, sin embargo, el uso del helicóptero le facilita el supervisar las obras del megaproyecto en los estados del sur de México, incluyendo:

Ya que, según lo señaló, el usar la aeronave hace que él pueda recorrer los kilómetros del Tren Maya que se encuentran en construcción.

De esa manera, AMLO puso como ejemplo su viaje del pasado fin de semana, en donde del viernes al domingo recorrió desde Palenque, en Chiapas, hasta Escárcega en Campeche, atravesando las otras tres entidades.

“Cuando dices en helicóptero sí, pero si no lo hago así no superviso completo”

Mientras explicó su recorrido en helicóptero del viaje del 23 al 27 de septiembre, AMLO se burló del reportero que le solicitó volver a viajar vía terrestre en Campeche.

El presidente indicó que inclusive durante el viaje en la aeronave presentó dolor de cuerpo, el cual pensó que se debía a otras razones, sin embargo le explicaron que fue por la turbulencia de la nave.

Fue en ese momento, que AMLO, de manera burlona consideró que su dolencia se debía a estar sin realizar ejercicio, y lanzó un “como tú comprenderás” hacia el reportero, quien respondió a su comentario riendo .

“Como me dolía un poco el cuerpo pensé que pues era por otras razones no, como tú comprenderás. Pero no resulta que el helicóptero vibra mucho y le pregunte a los demás y luego le pregunté al comandante y ya me explicó”

