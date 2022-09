El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se burló de el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, por haberlo acusado ante el Parlamento Europeo y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El dirigente del PAN acusó al presidente por sus políticas de seguridad y la militarización con la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la intención de extender la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública.

Sin embargo, desde la conferencia mañanera del 29 de septiembre, el presidente aseveró que “cómo no me voy a reír” con las acusaciones en su contra hechas en Europa.

“Me estoy riendo porque hay una canción pero no la voy a poner, de Carlos Puebla: Cómo no me voy a reír de la OEA que es una cosa tan fea”

AMLO