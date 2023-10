El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue visto salir de Palacio Nacional en una camioneta para probablemente seguir atendiendo la emergencia por el huracán Otis que pegó los primero minutos de este 25 de octubre en Acapulco, Guerrero.

Queda la duda de si se dirige a Acapulco o algún punto de Guerrero luego de que en la mañana dejó abierta la posibilidad de acudir, tras seguir analizando la situación.

El video difundido por el diario Reforma señala que se trata de la camioneta que normalmente usa para viajes en carretera.

Ante el estado de devastación que provocó el huracán Otis en la carretera de “El Sol”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quedó varado cuando se dirigía a Acapulco.

Durante varios minutos y a bordo de su camioneta, funcionarios le indicaron al presidente, así como a su equipo, que era complicado reanudar la marcha por vía terrestre debido a los deslaves.

“Está totalmente cerrado no hay manera de pasar, solo que sea con maquinaria. Más adelante mis compañeros están ahí, yo me regresé a informar. Todavía no sabemos de los kilómetros 366, 368 la magnitud del deslave”

Funcionaria