El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llevó a cabo la conferencia mañanera de hoy miércoles 25 de octubre de 2023 desde Palacio Nacional. Te contamos qué fue lo más relevante.

El mandatario expuso que existe una solidaridad de gremio por parte de Olga Sánchez Cordero.

“Se respeta lo que hizo la ministra Olga Sánchez Cordero, ella fue ministra de la Corte y siempre hay una solidaridad de gremio” AMLO

Sin embargo, indicó que la oposición no está de acuerdo con que Ernestina Godoy continúe . Y destacó que ella fue quien destapó la trama del denominado “cártel inmobiliario de Benito Juárez”.

“Es una extraordinaria abogada. Una mujer íntegra, honesta, incorruptible... de lo mejor, la conozco desde hace muchísimos años, pero hay una oposición conservadora que no está de acuerdo con que ella continúe” AMLO

“Es posible, pero vamos a ver qué información tenemos más apegada a lo sucedido. Van a estar los secretarios (de Estado) y yo voy a estar pendiente. Es un huracán muy fuerte y tuvo un comportamiento atípico, no pasaba en décadas” AMLO

Señaló que el que vaya a la zona afectada dependerá de cómo se podría llegar, “porque el aerpuerto militar tiene destrucción, no hay posibilidad de volar ni en avión ni helicóptero. Hay que esperar. El pronóstico es que va a ir disminuyendo la intensidad a lo largo del día”.

es falso que se haya realizado un despegue de un avión de la nueva aerolínea Mexicana de Aviación

la funcionaria expuso que fue difundido un video de un supuesto despegue de un avión de Mexicana que pierde una rueda de su tren de aterrizaje, pero aclaró que en realidad el video es del año 2020 y corresponde a aerolínea canadiense

es falso que Mexicana de Aviación haya iniciado venta de boletos para vuelos

Dijo que se está a la espera de que la Agencia Federal de Aviación Civil de Estados Unidos entregue el certificado de operador aéreo para poder iniciar operaciones; aunque señaló que ya iniciaron las reservaciones

es falso que CFE en Guerrero contamina más de lo permitido por la norma de salud

de lo permitido por la norma de salud Explicó que la central de Petacalco, Guerrero, cumple con la norma de la Semarnat, además de contar con estaciones de monitoreo de la calidad del aire

Por último, criticó la cobertura de medios de comunicación a favor del Poder Judicial de la Federación.

López Obrador señaló que fueron afectados todos los municipios de la costa grande de Guerrero, así como que todavía sigue afectando el fenómeno natural, a tal grado que se perdieron las comunicaciones por el momento.

“Nos tardamos, porque sí pegó muy fuerte en Guerrero, en la costa grande. En Acapulco, en Tecpan, Coyuca, Juárez y otros municipios que están en esa franja. Todavía está afectando el huracán, se han perdido las comunicaciones” AMLO

AMLO detalló que ya están saliendo para Guerrero los secretarios de Defensa, Marina, Seguridad y de Comunicaciones.

Apuntó que hasta ahora no hay datos sobre pérdida de vidas humanas, “pero no sabemos, no tenemos comunicación... sí hay daños materiales”.