AMLO sabe que soy inocente, le pido que me enfrente: Rosario Robles

México. - Rosario Robles aseguró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sabe que ella es inocente.

Así lo dijo Rosario Robles durante entrevista con la periodista Azucena Uresti en su noticiero radiofónico, en la cual insistió en acusar que se está llevando a cabo una persecución política en su contra.

Al afirmar que AMLO sabe que ella es inocente de los cargos que se la han imputado, Rosario Robles le pidió al presidente tener la valentía necesaria para que la enfrente.

Tras sostener que conoce “como pocos” a AMLO, Rosario Robles indicó que ya ha intentado dirigirse de forma personal con él, pues recordó que su hija leyó una carta que le dirigió, pero de la que no hubo respuesta.

Sin embargo, señaló que de poder hablar de forma directa con AMLO, le preguntaría la razón por la que ha actuado con “saña”, empecinamiento y falta de humanidad en su contra.

Asimismo, Rosario Robles destacó que le exigiría a AMLO ser valiente para enfrentarla con la finalidad de que le diga en persona los temas que desea arreglar con ella.

“Él (AMLO) dijo que no era una persecución política. Yo le digo: ¿Cómo le llama a esto de lo que soy objeto? (...) Yo le preguntaría ¿por qué esta saña conmigo? ¿Por qué este empecinamiento con mi persona, esta falta de humanidad a sabiendas que soy inocente? ¿Por qué no es valiente y me enfrenta y me dice lo que tiene que arreglar conmigo?”

Rosario Robles