Ricardo Monreal pide no desestimar variante Ómicron; llama a no relajar medidas

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, pidió no desestimar a la variante Ómicron, debido al alza de contagios de Covid-19 en México.

En su cuenta de Twitter, Ricardo Monreal alertó sobre el incremento en el número de contagios de Covid-19 registrado en los últimos días.

Al respecto, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado detalló que los casos se están presentando tanto en niños como en personas adultas.

Ricardo Monreal advirtió que los casos de Covid-19 se están presentando cada más cerca de “nuestro círculo familiar”.

Por lo que exhortó a la población a no relajar medidas preventivas contra el virus.

En este sentido, sostuvo en la necesidad de extremar precauciones y atender a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

“La variante ómicron no se debe desestimar; el número de contagios continúa al alza, tanto en personas adultas como en menores, y cada vez está más cerca de nuestro círculo inmediato. No relajemos las medidas, extrememos precauciones y atendamos las recomendaciones sanitarias”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la población no tener miedo ante el aumento de contagios de la nueva variante Ómicron.

En su conferencia mañanera de este 4 de enero, AMLO admitió que si bien la ómicron puede ser muy contagiosa, hasta ahora no ha provocado un incremento en las hospitalizaciones y muertes en el país.

Aunque aclaró que en México sólo tres estados han registrado un aumento de contagios y hospitalizaciones de Covid-19 en los últimos días, uno de ellos es la CDMX.

“De todos los estados, sólo tres tienen aumento de contagios, no necesariamente de hospitalizaciones, en el país hasta anoche (lunes por la noche). Mañana volvemos a hablar. Uno es la CDMX”, dijo.

El mandatario llamó a seguir cuidándose, pero no alarmarse por Ómicron. “que no nos metan miedo”, dijo.

“Es importante que se sepa que esta nueva variante es, en efecto, muy contagiosa pero afortunadamente no está demandando de hospitalización ni tenemos casos de incremento en fallecimientos y eso es lo más importante. Que la gente sepa esto también cuidarnos, seguir cuidándonos pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo”

AMLO