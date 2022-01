AMLO pone a Monreal fuera de Morena. ¿Lo recibirá MC? ¿Sacrificará Dante a Donaldo?

Cuestionado en la mañanera de este lunes acerca de las declaraciones de Ricardo Monreal al diario Reforma, acerca de que los radicales de Morena acabarán con el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no darle importancia a tan apocalíptica predicción; lo que sí dejó perfectamente en claro el presidente es que no se reunirá con Monreal, o sea, que el zacatecano siga su camino, pero fuera de Morena y de la izquierda que considera se ha radicalizado.

La comentocracia desde hace tiempo ve a Monreal fuera del partido fundado por AMLO. ¿A dónde irá? El PAN no ha manifestado ningún interés por el todavía senador morenista. El PRI, tampoco. El único instituto político que se ha acercado a Ricardo Monreal es Movimiento Ciudadano, dirigido Dante Delgado.

¿Está llamado Monreal a ser el candidato de MC en las presidenciales de 2024? ¿Sería capaz Dante de preferirlo a un militante de ese partido muchísimo mejor posicionado en todas las encuestas, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey?

Dante Delgado es uno de los políticos más hábiles de México. Alguna jugada que no alcanzamos ver estará planeando porque, de plano, no hace sentido preferir a un cartucho tan quemado como Monreal —con muy malos números en las encuestas— sobre un joven que tiene todo para crecer. Y es que Colosio podría no ganar la Presidencia en 2024, pero el empuje que daría a MC y a la oposición sería enorme, y una derrota con dignidad le ayudaría a construir una plataforma de gran peso para ir por la grande en 2030.

¿Es tanta la amistad de Dante con Monreal como preferir una opción perdedora para su partido y para la oposición?