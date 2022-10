Eduardo Verástegui propone crear partido con valores católicos, lo funan y cree que se hace más fuerte y le dan más impulso para seguir con su activismo provida.

El pasado 20 de octubre, Eduardo Verástegui se convirtió en tendencia luego de que señaló que urgía en México un partido que tuviera valores católicos ya que se encontraba cansado de la mediocridad que hay en el país.

De inmediato Eduardo Verástegui de 48 años de edad recibió un sinfín de críticas, sin embargo el actor contestó a todos sus retractores y señaló que lejos de derribarlo lo fortalecen más.

En los últimos años Eduardo Verástegui ha causado gran polémica por sus diferentes opiniones, desde mostrarse en contra de la vacunación contra el Covid-19 hasta sus ideas provida y el apoyo que le brindó a Donald Trump.

En medio de la controversia por sus ideas provida, Eduardo Verástegui sorprendió a sus seguidores de Twitter al sugerir la creación un partido político en México que estuviera regido por valores católicos.

Tras su publicación Eduardo Verástegui recibió un sinfín de críticas por usuarios que lo consideraban ignorante por no tomar en cuenta la historia de México.

Luego de que fue funado en redes sociales, Eduardo Verástegui retomó su cuenta de Twitter para mandarle un mensaje a sus retractores.

Eduardo Verástegui puntualizó que lejos de que sus haters pudieran pensar sus comentarios no lo debilitan sino al contrario lo hacen más fuerte.

En su mensaje, Eduardo Verástegui señaló que le alegra que se preocupen por él, pero las críticas solo lo fortalecen y la dan más ánimo para seguir adelante con su activismo provida.

“Hay quienes parecen creer que me podrán derribar con difamación, mentiras y calumnias. Pues me alegra que se preocupen tanto por mí, pero no. Solo me fortalecen y me dan más impulso. Y, entre tanto, he vivido en sus mentes gratis. Ánimo”

Eduardo Verástegui