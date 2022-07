A casi 10 días de haber sido hospitalizado por un conato de infarto, el viernes 29 de julio murió el papá de Eduardo Verástegui, don José Jesús Verástegui Treviño, a los 72 años de edad.

Eduardo Verástegui confirmó la noticia al filo de la medianoche del viernes, a través de su cuenta de Instagram, donde el actor compartió una serie de fotos en las que se le ve junto a su papá.

También, la publicación de Eduardo Verástegui incluyó un emotivo mensaje en el que el actor se mostró triste por la pérdida, pero aliviado por que su padre ya descansa en paz:

“Papá querido, mi guerrero, mi maestro, mi compañero y amigo, ya estás en brazos del Padre. Tu partida me llena de dolor, pero siento mucha paz, porque tengo la certeza de que mamá María te está abriendo las puertas del Cielo. Solo puedo agradecer al Señor que me haya bendecido de tal modo al tenerte como padre. José Jesús Verástegui Treviño, MI PAPÁ, acaba de partir a sus 72 años”

En su mensaje, Eduardo Verástegui destacó las cualidades de don José Jesús Verástegui Treviño y habló sobre las enseñanzas de vida que le dejó:

Eduardo Verástegui recordó que su papá lo acompañó en varias jornadas oración y celebró que precisamente fuera así como murió: rezando. Finalmente, le dedicó una oración de San Agustín:

“Gracias, papá, por marcarnos el camino a seguir, a mi mamá, a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos y a tus sobrinos. Te amo. Hoy rezamos juntos tu último rosario, y esa es una gracia más que me regaló el Señor: me acompañaste como tantas veces en el #Rosarioporelmundo, porque eras parte fiel del #RinconGuadalupano y lo seguirás siendo ahora desde el Cielo. Te fuiste en la forma en que le he pedido siempre al Señor que quisiera irme también: rezando el rosario. Me acompañaste hasta terminar el 5to misterio, y descansaste. Gracias, Dios querido, por ese don. Hasta cada rosario, papá”

Eduardo Verástegui