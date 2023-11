El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio una nueva respuesta al empresario Ricardo Salinas Pliego sobre la deuda que tienen empresas de su propiedad como Elecktra y TV Azteca con el SAT.

Durante la conferencia de prensa de hoy 14 de noviembre de 2023, el presidente López Obrador refirió que las compañías de Ricardo Salinas Pliego todavían deben a la hacienda pública un monto que asciende a cerca de 26 mil millones de pesos.

Sin embargo, el primer mandatario aclaró una vez más que no se trata de un asunto personal con Salinas Pliego y que ahora el caso está en manos de cuatro colegiados del Poder Judicial.

Ricardo Salinas Pliego mensaje a AMLO hoy 3 de noviembre: El empresario responde por impuestos no pagados y pide al presidente no atacar al Poder Judicial y centrarse en Acapulco

“Todavía... pagó una parte: 2 mil 500 millones, creo que este año (2023). Pero hay en juicio 26 mil millones de pesos. No es un asunto personal, está en manos de los magistrados de cuatro colegiados”

Al acusar que Elecktra todavía debe más de 26 mil millones de pesos al SAT, AMLO descartó que tenga un pleito con Ricardo Salinas Pliego y que el asunto sea personal.

López Obrador apuntó que el empresario debe pagar impuestos como todos los mexicanos y que si él considera que es una injusticia, puede acudir a las instancias correspondientes para defenderse.

No obstante, sostuvo que “no puede hacerse de la vista gorda” y menos convertirse en cómplice de Salinas Pliego en la deuda que tiene con la hacienda pública.

“No es un asunto personal, no es un pleito con Ricardo Salinas. Él tiene su derecho es libre para acudir a las autoridades competentes y decir: ‘es una injusticia, yo no debo pagar esto’. es lo que van a resolver los jueces. Pero también el caso nuestro, no podemos hacernos de la vista gorda, actuar como cómplices. Todos pagamos impuestos, entonces, ¿por qué el privilegio?”

AMLO