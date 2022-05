“Ahora que hablas de enano, hasta es un timbre de orgullo que me llamen así”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la conferencia mañanera de este viernes 13 de mayo desde Monterrey, Nuevo León.

Así lo dijo luego de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, dijera que AMLO no va a la Cumbre de las Américas 2022 porque se siente enano.

(Lilly Téllez / Twitter)

Tras decir que es un timbre de orgullo, AMLO recordó a José Clemente Orozco como caricaturista caricaturista, aunque era porfirista.

Explicó que en su caricatura pone a Porfirio Díaz como gigante y a Francisco I. Madero como pigmeo, un enano.

Cabe recordar que el presidente AMLO ha señalado que no iría a Los ángeles, California, Estados Unidos, si no se invita a todos los países a la Cumbre de las Américas 2022.

Esa condición ya la han puesto algunos otros como los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y Xiomara Castro, de Honduras.

Alberto Fernández de Argentina dijo que sí irá pero se sumó que se amplíe la invitación a todos los países.

AMLO no tomará protagonismo sobre participaciones en Cumbre de las Américas 2022

No obstante, dijo que la decisión de cada país es individual y no va a tomar protagonismo en esa postura, por lo cual no va a invitar a otros países a condicionar su participación.

AMLO llama a autolimitarse con las malas palabras

Esta mañana López Obrador hizo un llamado a autolimitarse y no pasar de malas palabras, así como entender que el gobierno que encabeza es un proceso de transformación.

De la misma manera dijo que no exagera con esas palabras que emitieron en su contra, pero que no se debe tolerar que se pase a la violencia física.

“Todos nos autolimitemos y que no pase de malas palabras pero sí entender que es un proceso de transformación” AMLO

AMLO señaló previamente que es patético que quienes se dicen más educados son los que insultan, no tienen argumentos y quedan mal.

Resaltó que hay exceso de libertad y que por eso se ve que lo insulten abiertamente.

AMLO: Triunfo de Joe Biden si invita a todos los países a cumbre de las Américas

Al ampliar sobre la Cumbre de las Américas 2022, el presidente dijo que sería un triunfo del presidente de Estados unidos, Joe Biden, si se invita a todos los países.

Los días previos dijo que se debe acabar la vieja política, se debe dialogar y unirse a pesar de tener diferencias.

De reunirse todos, sería una nueva tapa y un triunfo para Joe Biden, por lo que AMLO ha señalado que los grupos que presionan al interior de Estados Unidos son minoritarios.