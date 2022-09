Luego de que un grupo de hackers obtuviera información sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente confirmó que un helicóptero ambulancia del Ejército Mexicano lo salvó de un riesgo de infarto.

AMLO dijo que debe cuidarse de la hipertensión e igual otros órganos como los riñones, no obstante dijo que no hay nada que no se deba saber.

AMLO promete hacerle caso a sus médicos

AMLO dijo que mientras tenga la responsabilidad de dirigir a México deberá hacerle caso a los médicos.

Cabe recordar que la información publicada y robada al Ejército revela que el 2 de enero de 2022 los militares lo rescataron en Palenque y lo trasladaron al Hospital Central Militar de la Ciudad de México.

Información en desarrollo...