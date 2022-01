El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó al Palacio Nacional y compartió que salió del Hospital Central Militar al que ingresó el 21 de enero para realizarse un cateterismo.

AMLO recordó que tuvo un infarto hace 8 años, por lo que se realiza chequeos periódicos para cuidar de su salud y aseguró que podrá seguir trabajando en beneficio del pueblo.

El mandatario aseguró que revisa su salud periódicamente luego de un infarto que sufrió hace 8 años y reconoció que toma medicamentos todos los días para tener controlada la presión.

AMLO compartió que hace 15 días acudió a realizarse una prueba de esfuerzo y los médicos le indicaron que requería de un cateterismo.

López Obrador aseguró que tenía programada su intervención, pero tuvo que suspenderla debido a su contagio de Covid-19.

“Fui al hospital hace quince días, me hicieron la prueba de esfuerzo y los médicos, los especialistas decidieron que me tenía que hacer un cateterismo. Ya estaba todo preparado, pero en eso me enfermo, me contagio de Covid y tuve que esperar a que pasara el Covid”

AMLO