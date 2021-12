AMLO reconoce que Elizabeth García Vilchis no sabe leer; “pero no es mentirosa”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, no sabe leer.

En su conferencia mañanera del 8 de diciembre, AMLO respondió al tuit de Felipe Calderón donde acusó que el presidente utilizó un simulador en su recorrido en tren del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

AMLO leyó el tuit de Felipe Calderón, en donde tras acusar al presidente de viajar en un “tren que no existe”, pide que el caso sea expuesto por “la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana”.

Fue cuando AMLO admitió que Elizabeth García Vilchis no sabe leer, aunque aseguró que “no es mentirosa”.

“Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa”

AMLO afirmó que la mentira sobre el presunto simulador en su recorrido del tren del Aeropuerto Felipe Ángeles “ya no pegó”.

El presidente López Obrador dijo que a diferencia de otras mentiras, la del “simulador” no tuvo un gran impacto, pues la mayoría de la gente se dio cuenta.

“Decía Elizabeth (García Vilchis) que en la redes sociales, a diferencia de otras mentiras, esta ya no pegó. Ya la mayoría de la gente se dio cuenta, pero no sucedió así con otras mentiras”

AMLO presentó una gráfica donde mostró los sentimientos de los comentarios generados a raíz de esta polémica en Twitter.

La gráfica mostró que la tendencia de los comentarios fue:

Al respecto, AMLO indicó que hay que celebrar porque la gente “está cambiando” y que se viven “tiempos interesantes”.

Luego de difundir la noticia falsa sobre el viaje en tren del presidente AMLO asegurando que era un simulador, Joaquín López-Dóriga corrigió su postura.

Joaquín López-Dóriga aceptó que AMLO no usó un simulador para el tren del aeropuerto Felipe Ángeles; sin embargo, dejó entrever que aún tiene dudas.

El conductor dijo que el gobierno aún no había explicado por qué en el segundo 56 del video la ventana se vuelve completamente blanca.

“CORRECCIÓN: No es un simulador. Pero afirma que ‘estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles’ y ese tren no existe. No han comenzado ni a construirlo. Y lo aún no explicado: ¿Por qué desaparece la imagen de dicho aeropuerto de la ventanilla? Pero no va en simulador”

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA