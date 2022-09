El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció a las mujeres por llenar el Zócalo con protestas pero insistió en que algunas son “conservadoras”.

Durante su conferencia mañanera de hoy 21 de septiembre, el presidente AMLO habló de las manifestaciones de mujeres al ser cuestionado sobre las críticas en su contra en cuanto a la gobernabilidad del país.

El presidente de México explicó que en el país hay paz social y que las críticas en contra de su gobierno son sólo campañas en redes sociales pero que “en realidad” no hay manifestaciones.

“Las únicas que han llenado el Zócalo son las mujeres”: AMLO

Enseguida de señalar que no hay manifestaciones en México, el presidente AMLO reconoció que las únicas que han llenado el Zócalo son las mujeres en las protestas del 8 de marzo.

“Las únicas que han llenado el Zócalo, en una ocasión, son las mujeres en marzo, y no solo con protestas en contra de nosotros, también en defensa de sus causas”. Presidente AMLO

AMLO refirió que las mujeres han llenado el Zócalo con protestas en contra de su gobierno pero también cuando se trata de defender sus derechos, como en el 8 de marzo (Día Internacional de las Mujeres), el 28 de septiembre (Día del Aborto Legal) y el 25 de noviembre (Día contra la Violencia hacia las Mujeres).

Sin embargo, López Obrador agregó que detrás de algunas protestas de mujeres hay intereses que no son de la “causa feminista”: “son parte de nuestros adversarios, en este caso, mujeres conservadoras que se volvieron feministas”.

“Son mujeres que se metieron y tienen grupos, incluso de choque porque no es la protesta pacífica normal son con marros, sopletes y es cuando tenemos que poner vallas metálicas porque sino se meten a Palacio Nacional, destruyen queman y todo, porque es otro propósito”, dijo.

Más allá de las manifestaciones de mujeres, el presidente AMLO dijo que es lo único, pues fuera de estas protestas hay paz social porque se “atiende al pueblo”.

En distintas ocasiones, AMLO se ha referido a las protestas de mujeres y las causas que defienden, pero lo hace al referir que detrás de las manifestaciones que no son pacíficas, hay intereses “conservadores” contra su gobierno.

Violencia contra las mujeres en México

Las diversas declaraciones del presidente AMLO las realiza a pesar de que la violencia contra las mujeres en el país sigue a la alza.

Que los feminicidios no se detengan y no haya acceso a la justicia impulsan las protestas pues las mujeres refieren que es el hartazgo por no tener seguridad ni el reconocimiento de todos sus derechos.

De enero a agosto de 2022, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suman 600 carpetas de investigación iniciadas en todo el país por el delito de feminicidio.

Protesta contra la violencia hacia las mujeres (Crisanta Espinosa)

El Estado de México lidera la lista de los estados con mayor incidencia al sumar 93 feminicidios.