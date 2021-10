AMLO pregunta a universidades ¿por qué se demoran con el regreso a clases?

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pregunta a universidades y estudiantes ¿por qué se demoran con el regreso a clases?

AMLO reiteró en la mañanera del 7 de octubre que el regreso a clases presenciales en universidades y escuelas públicas ya no genera “riesgos graves”.

AMLO dijo que el regreso a clases presenciales en universidades ya hace falta y no es un riesgo porque las y los profesores ya están vacunados contra el Covid-19.

Después de varias semanas sin hablar del tema, este 7 de octubre AMLO insistió a las universidades y estudiantes por el regreso a clases presenciales.

López Obrador recordó que las y los maestros ya están vacunados contra el Covid-19, por lo que “no hay riesgos para alumnos o no hay riesgos graves”.

AMLO dijo que no se puede estar siempre en clases en línea y hasta criticó al personal académico de estar ”muy cómodo, recibiendo su dinero... y no correr ningún riesgo”.

“Por qué no, muchas universidades no regresan a clases? Y escuelas púbicas que no están regresando a clases, ¿por qué razón? ¿Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo?, ¿y nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso”.

AMLO