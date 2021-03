AMLO consideró que no pueden seguir las clases a distancia, por lo que antes de que acabe el ciclo escolar 2020-2021 volverán las clases presenciales.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que habrá regreso a clases presenciales antes del término del ciclo escolar 2020-2021.

AMLO refirió de gira por Sinaloa que el regreso a clases presenciales se dará en todo el país ya que no se puede continuar con el modelo a distancia , que si bien ha paliado las necesidades educativas, no es lo más óptimo para los menores de edad.

"No podemos continuar con las clases a distancia, han ayudado mucho pero no es lo mejor, la escuela es como el segundo hogar. No vamos a esperar a que termine el curso, el ciclo escolar con clases a distancia, antes de eso ya vamos a tener clases presenciales en Sinaloa y en todo el país" AMLO. Presidente de México

AMLO explicó que en Sinaloa se comenzará a vacunar a personal docente para el regreso a clases presenciales, así como en el resto de la República Mexicana.

En el caso de Sinaloa, la vacunación para maestros iniciará a finales de abril , según planteó AMLO tras charlas con el gobernador, Quirino Ordaz Coppel.

"A finales del mes próximo se terminará de vacunar a todos los adultos mayores de Sinaloa y hablaba con el gobernador Quirino, me hizo el planteamiento y coincido en que vamos también a vacunar a maestras y maestros, a todo el personal del sector educativo para el reinicio a clases presenciales, porque tenemos que volver a la normalidad" AMLO. Presidente de México

AMLO justificó que la escuela es el segundo hogar de los menores de edad, por lo que se debe de priorizar el regreso a clases presenciales con este fin.