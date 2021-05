México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que pidió a Kamala Harris , vicepresidenta de Estados Unidos, un expediente sobre el caso Ayotzinapa.

En la conferencia mañanera del 24 de mayo, AMLO explicó que solicitó la ayuda de la vicepresidenta de Estados Unidos para acceder a un expediente sobre el caso.

“La comisión encargada de investigar el caso Ayotzinapa me solicitó que hiciera una gestión con el gobierno estadounidense para conseguir un expediente que tienen las autoridades de ese país y le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara”.

AMLO señala que el expediente en Estados Unidos es importante para avanzar en el esclarecimiento de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

AMLO reveló que solicitó la ayuda en la última reunión con Kamala Harris y, en menos de dos semanas, recibieron la primera parte del expediente solicitado.

Espera que en esta semana reciban la totalidad del documento y adelantó que no puede dar más detalles ; AMLO agradeció en la mañanera el apoyo de Kamala Harris.

AMLO hizo énfasis en que resolver qué pasó con los normalistas de Ayotzinapa sigue siendo una prioridad en su gobierno.

“Nos importa mucho aclarar lo de Ayotzinapa porque es nuestro compromiso y no se actuó adecuadamente, se mintió y queremos saber dónde están los jóvenes, conocer la verdad. Yo no he quitado el dedo del renglón”.

AMLO