El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió tener respeto para Claudio X. González Laporte, padre de Claudio X. González Guajardo, luego de que se quedó esperando a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, sin ser recibido.

Hacia el final de La Mañanera de hoy viernes 21 de junio, AMLO hablaba sobre la buena aceptación del triunfo de Claudia Sheinbaum por parte del sector empresarial en México, cuando reprochó la foto en la que se aprecia a Claudio X. González Laporte mientras esperaba ser recibido por la próxima presidenta de México.

“Ayer no me gustó la foto de Claudio X. González papá, creo que eso no se debe de hacer”, señaló López Obrador.

Y que luego de que fuera difundida la imagen, en redes sociales se desató una ola de burlas y críticas hacia uno de los artífices de la oposición del sector empresarial a AMLO.

AMLO pide no ensañarse contra Claudio X. González Laporte: “Es un hombre mayor”

Tras ser exhibida la forma en la que se quedó esperando a Claudia Sheinbaum y las burlas que recibió, AMLO pidió no enseñarse con Claudio X. González Laporte.

El mandatario admitió que si bien el padre de Claudio X. González Guajardo es un adversario suyo, se le debe tener respeto y no hay que ensañarse con él, pues “es un hombre mayor”.

Además, sostuvo que, según el propio empresario, su intención es expresar su intención de ayudar al nuevo gobierno de Sheinbaum, por lo que pidió que sea bien recibido.

“Ayer no me gustó la foto de Claudio X. González papá, creo que eso no se debe de hacer, porque puede pensar distinto a nosotros y puede ser nuestro adversario, pero no hay que ensañarse y hay que respetar a todos. Él es un hombre mayor” AMLO

AMLO dice que prefiere a Claudio X. González Laporte que a su hijo

En modo de broma, AMLO confesó que si le dieran a elegir entre Claudio X. González Laporte y su hijo Claudio X. González Guajardo, él elegiría al papá.

“Todos debemos de serenarnos, autolimitarnos y respetarnos”, agregó el mandatario.

Respecto al empresario opositor, refirió que cuando se han encontrado han hablado sobre béisbol , pues dijo que González Laporte es fanático del llamado Rey de los Deportes y es fan de los Cardenales de San Luis.