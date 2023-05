El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aprovechó su espacio en la conferencia mañanera de hoy 30 de mayo para hacer una petición a delincuentes.

AMLO secundó la propuesta de la activista y madre buscadora, Delia Quiroa, acerca de un pacto de paz y eliminación de desapariciones formazadas con los cárteles de México.

En ese sentido, el presidente de México solicitó a narcos y sicarios portarse bien y buscar otro camino diferente al de la vida delictiva.

Su petición se da luego de los enfrentamientos que han ocurrido en Monterrey, Nuevo León, y San Luis Potosí, en donde Fuerzas Armadas se enfrentaron a delincuentes y dejaron más de 10 muertes.

El presidente de México se dijo de acuerdo con cualquier propuesta que busque instalar paz en México, y que elimine la violencia, homicidios, agresiones y enfrentamientos armados en el país.

De esa manera, AMLO exhortó a que los delincuentes no actúen de manera violenta, pues aseguró que -en ningún caso- la violencia es el camino para solucionar situaciones.

Asimismo, el presidente refirió que él apoyará todo lo que busque erradicar la violencia en el país, y que no es necesario que las autoridades pidan a narcos y sicarios que terminen sus prácticas.

Dijo que por decisión propia deben “asumir una responsabilidad y comportarse como buenos ciudadanos”, no perderse y estar conscientes de que tienen otras opciones, pues “siempre hay salidas”.

“Ellos deben asumir una responsabilidad y comportarse como buenos ciudadanos, no perderse y pensar que ya no tienen otra opción, otro camino, no, siempre hay salidas.”

AMLO