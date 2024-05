Con el inicio del mes de mayo llegan una serie de días de descanso para maestros y estudiantes en México, y tras el Día del Trabajo surge la duda de si el próximo viernes 3 de mayo hay clases o no. Te contamos qué dice la Secretaría de Educación Pública (SEP) al respecto.

Como el 1 de mayo es día inhábil por la conmemoración del Día del Trabajo y dado que éste cayó en miércoles, varios padres de familia y estudiantes tienen la esperanza de que el próximo 3 de mayo no hubiese clases y así tomar unos días más de descanso .

Por lo que aquí te decimos qué dice el calendario de la SEP sobre las clases del próximo viernes 3 de mayo.

¿Qué dice la SEP sobre las clases del próximo 3 de mayo de 2024?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP para el ciclo escolar 2023-2024, el viernes 3 de mayo está marcado en negritas, lo que indica que es considerado por la dependencia como una fecha de “reflexión de días conmemorativos”.

Ante ello, surgió la duda sobre la posibilidad de que maestros, estudiantes y personal educativo en general pudieran disfrutar de un puente largo.

Sin embargo, pese a la marcación del calendario oficial, la SEP despejó toda clase de dudas y confirmó que el próximo 3 de mayo las clases se realizarán de manera normal para los alumnos de primaria y secundaria.

Es decir, las clases no se suspenderán el próximo viernes, lo que descarta todo tipo de posibilidad de un puente oficial.

De modo que los estudiantes de educación básica deberán presentarse a las aulas de clases de forma habitual.

SEP: ¿Qué días no habrá clases en México durante mayo?

No todas son malas noticias, pues según el calendario de la SEP para el actual ciclo escolar habrá más días de descanso en lo que resta del mes de mayo.

El 15 de mayo no habrá clases en conmemoración del Día del Maestro; no obstante, al caer en miércoles no hay posibilidad de tener puente.

Asimismo, el 31 de mayo, como todos los últimos viernes de cada mes, se llevará a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar y no habrá clases, por lo que ese día los estudiantes de nivel básico tendrán puente.

Los días 5 y 14 de mayo están marcados como “reflexión de días conmemorativos”, por lo que todavía no es seguro que sean días de descanso, pero habrá que esperar a que la SEP lo confirme o descarte.