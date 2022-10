El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó a la comentarista Denise Dresser, y a la derecha en general, no quejarse solo cuando les conviene, luego de que fue corrida de la marcha del 2 de octubre.

Durante la conferencia mañanera del 3 de octubre de 2022, AMLO citó un tuit de Sabina Berman con el que señala coincidir, al decir que en los programas de la derecha gritan y callan a las personas, pero cuando eso pasa en las calles, se quejan.

Y es que tras ser corrida de la marcha por el 2 de octubre, Denise Dresser afirmó que la agredieron e intentaron anular su derecho a manifestarse y a la libertad de expresión.

AMLO coincidió que no se trata de blanco y negro o de solo quejarse cuando a uno lo cuestionan, pues eso es hipocresía.

“Continuar el debate, procurar que haya respeto y también no maniqueísmo o hipocresía. Maniqueísmo es el ver las cosas en blanco o negro, buenos o malos y también no a la hipocresía, no solo quejarnos cuando nos conviene o cuando nos cuestionaron a nosotros y guardar silencio cuando no nos conviene opinar, quedarnos callados... es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, eso es muy de la derecha, de la hipocresía, pero pues vamos a seguir adelante.”

AMLO