En el marco de la condena a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no tiene miedo de terminar en la cárcel.

AMLO aseguró, durante la conferencia mañanera del 7 de diciembre, que si lo quieren meter a la cárcel cuando termine su mandato, “ya saben dónde voy a estar”.

AMLO reiteró que no tiene miedo de que le puedan hacer algo similar a lo que le pasó a la expresidenta y vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, porque “ya me lo hicieron”.

Asimismo, aclaró que está acostumbrado a enfrentarse siempre a los ataques de sus adversarios y no tiene nada de lo que avergonzarse.

Expresó si lo quieren meter a la cárcel, ya saben dónde lo pueden encontrar, pues ha aclarado que piensa vivir en su rancho en Palenque cuando termine su mandato.

“Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron. No tengo nada de que avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios. Si quieren meterme a la cárcel cuando termine, ya saben donde voy a estar”

AMLO