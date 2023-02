Ricardo Anaya aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “no entiende que no es el emperador de México” y no respeta la ley.

Desde su video semanal, Ricardo Anaya acusó que AMLO no puede respetar la ley, ni siquiera el día en el que se celebra la Constitución, esto por no respetar el protocolo y colocar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a un extremo de la mesa de honor.

Asimismo, cuestionó que el presidente esté dando prioridad a los mandos del Ejército y al secretario de Gobernación sobre los titulares de los poderes Judicial y Legislativo.

Por ello, aseveró que AMLO no entiende que es el presidente de todas y todos los mexicanos y no el emperador de México.

Ricardo Anaya reclamó que AMLO vive en Palacio Nacional y rodeado de militares, lo que sale a relucir que no entiende que no es el emperador de México.

El panista reiteró que, a 4 años de gobierno, AMLO no entiende que es el presidente de todas y todos los mexicanos y no el emperador de unos cuantos que se rodea de militares.

“A cuatro años de ser presidente, López Obrador no entiende que no es un emperador, no lo entiende y por eso se rodea de sus generales, no lo entiende y por eso se fue a vivir a un palacio, mil veces más lujoso que lo que eran Los Pinos y quizá lo más grave es que a cuatro años de ser presidente, no entiende que es presidente de todas y de todos los mexicanos”

Ricardo Anaya