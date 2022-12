Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de México, señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de querer mutilar al Instituto Nacional Electoral (INE) con el Plan B de la reforma electoral.

En su video semanal, Ricardo Anaya expuso que la aprobación del Plan B de la reforma electoral fue aprobado por los legisladores, quienes actuaron como “borregos” ante AMLO.

Asimismo, señaló que su objetivo es generar un caos en el INE para poder desconocer cualquier elección que Morena pierda en el futuro, pues recordó que el presidente no acepta las derrotas.

Sin embargo, adelantó que la r eforma se enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para poder defender al organismo, y señaló que será la dependencia quien tenga la última palabra al respecto.

Ricardo Anaya describe a a los legisladores de Morena como “borregos”

Ricardo Anaya crítico el que los diputados de Morena y aliados hayan aprobado el Plan B de la reforma electoral sin siquiera leerla, por lo que dijo que se “portaron como borregos”.

Lo mismo dijo para los senadores de la Cámara Alta, a quienes acusó de consumar el atraco en contra del INE y tener una política irracional de autoritarismo y sometimiento.

“Aprobaron el Plan B de morena sin siquiera leerlo, o sea se portaron tal cual como borregos, y algunos tenían la esperanza de que en el senado iba a ser distinto (...), Morena y sus aliados, consumaron el atraco” Ricardo Anaya

AMLO quiere mutilar al INE: Ricardo Anaya

Del mismo modo, Ricardo Anaya acusó que el Plan B aprobado por el Congreso de la Unión pretende mutilar al INE, “dejarlo sin brazos y piernas”, ya que busca que:

el INE se quede sin personal especializado

sin capacidad de operación

casi sin un peso

Para de esa manera, según Anaya , generar caos y poder desconocer cualquier elección en donde Morena sea derrotado.

Asimismo, señaló que buscan que ni el INE, ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tengan facultades para imponer sanciones en su contra, para que puedan:

hacer uso del dinero público y del narco

rebasar el tope de gastos de campaña

no presentar reportes del gasto que realizan

Ricardo Anaya asegura que Morena no podrá destruir al INE

Por último, Ricardo Anaya expuso que la “necedad” de AMLO de querer quitar al INE viene de su miedo de perder las próximas elecciones.

No obstante, el excandidato a la presidencia apuntó que no se podrá destruir al instituto, ni a la democracia pues llevarán el asunto hasta la SCJN, quien determinará si las reformas son o no constitucionales.

Igualmente, adelantó que la voz de los mexicanos se escuchará y continuarán a la defensa del instituto, de la democracia y la libertad en el país.

“El futuro de México reside en esa voz libre, autentica, que sale a marchar sin presiones, con convicción para defender lo que tanto nos ha costado, la libertad de decidir. La propuesta hoy es seguir escuchando esa voz, seguir defendiendo nuestra libertad y democracia, lo vamos a lograr” Ricardo Anaya