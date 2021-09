AMLO califica con “MB” a Claudia Sheinbaum; es “de primera”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó el trabajo realizado hasta el momento por Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la CDMX.

En la conferencia mañanera del 14 de septiembre, AMLO calificó con “MB” (Muy buena) la labor de Claudia Sheinbaum al frente de la CDMX.

Cabe destacar que la escala de calificación en la que AMLO se basó parte de NA (No acreditado), luego “S” (Suficiente), “B” (Buena) y finalmente “MB” (Muy buena).

“Así como nos calificaban antes en la facultad de Ciencias Políticas. Era NA, no acreditado; luego, S: Suficiente; B: Buena y MB: Muy buena”

Esto luego de que se le pidiera calificar la actual administración de Claudia Sheinbaum en la capital.

Tras aplaudir la labor de Sheinbaum en la CDMX, AMLO extendió la calificación de “MB” a otros servidores públicos de gobierno.

“Y hay otros servidores públicos de gobierno que también tienen MB”, indicó.

Aunque aclaró que sólo servidores públicos de “gobiernos autónomos, independientes, soberanos” como el de la CDMX, dijo.

“Claudia, de primera”, agregó AMLO.

Estos elogios de AMLO hacia Claudia Sheinbaum no han sido los únicos; el más reciente se presentó el agosto pasado cuando la invitó a una gira por Chiapas.

Dicha gira fue con el propósito de realizar un evento con motivo de reconstrucción por los sismos de 2017.

Durante su intervención, AMLO aseguró que con Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la CDMX, le hace ligera la carga de trabajo.

En este sentido, el presidente López Obrador afirmó que Sheinbaum actúa con responsabilidad y le ayuda a “empujar el elefante” para que camine y “son buenos los resultados”.

“Claudia Sheinbaum, la verdad, como es el caso de otros gobernantes, me ayudan, me aligeran la carga porque actúan con responsabilidad. No tengo que estar recordando, apurando a nadie, porque Claudia, como Alejandro (Murat), como Rutilio (Escandón), la mayoría de los gobernadores ayuda a empujar el elefante para que camine y son buenos los resultados”

AMLO