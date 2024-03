En entrevista con León Krauze, el periodista Carlos Loret de Mola refirió que, a su parecer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo “odia profundamente”.

Durante una charla para ‘Ciberdiálogos’ de Letras Libres, León Krauze cuestionó a Carlos Loret de Mola si se siente odiado por López Obrador.

“Sí, no tengo la menor duda que me odia... me odia profundamente”, expresó el periodista titular de LatinUs.

Carlos Loret de Mola asegura que AMLO se refiere a él de forma “visceral”

Según Carlos Loret de Mola, la forma en la que AMLO ha respondido a cada uno de los reportajes en contra de algún integrante de su familia “es absolutamente visceral”, bajo el escudo de que se trata de un “derecho de réplica”.

Sin embargo, el periodista de Latinus aclaró que el presidente nunca ha desmentido ninguna de las acusaciones que se le han hecho a él o a alguien de su familia.

“Acepta los sobres amarillos, acepta que tenía dinero, acepta que era su hermano el que lo recibió, acepta que era dinero para su movimiento; acepta que era la casa de su hijo (...); acepta que los que salen en los videos son los íntimos amigos de sus hijos que tienen contratos con el gobierno... todo lo acepta”, expresó el reportero.

De tal modo que “el derecho de réplica” de López Obrador, apuntó Loret, consiste “en insultarme, en calumniarme y yo que creo que ahí es donde se le nota el odio”.

En nuestra charla para #Ciberdialogos de @Letras_Libres, le pregunté a @CarlosLoret si se siente odiado por López Obrador.



“Sí, no tengo la menor duda de que me odia”.



La explicación de Carlos no tiene desperdicio.



AQUÍ👇🏼https://t.co/fmuHWPYZwY pic.twitter.com/1gd4hMUclU — León Krauze (@LeonKrauze) March 26, 2024

Carlos Loret de Mola explica “obsesión” de AMLO en su contra

Cuestionado por León Krauze sobre la “obsesión” de AMLO en su contra al ser reiteradamente mencionado durante las conferencias Mañaneras del presidente, Carlos Loret de Mola expuso los posibles motivos de esto.

De acuerdo con el periodista, los ataques del presidente “es una obsesión que tiene años y que se ha incrementado a lo largo de este sexenio”.

Atribuyó que “la obsesión” del mandatario hacia él se debe a las revelaciones de los escándalos de corrupción que ha hecho, especialmente a tres de ellas:

revelación de los videos de su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero clandestinamente en sobres amarillos diciendo que todo era para López Obrador

revelación de la “Casa Gris” de su hijo José Ramón López Beltrán en Houston, Texas, propiedad de un contratista del gobierno de AMLO

revelaciones de llamadas telefónicas de los ‘íntimos’ amigos de los hijos de AMLO comentando como ellos funcionan como traficantes de influencias del gobierno federal

No obstante, reconoció que las presiones de López Obrador en su contra datan desde su etapa como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.

Confesó que desde que trabajaba para Televisa al tabasqueño no le gustaba su tono y su manera de preguntar. “Es una historia de que nunca le he caído bien”, remató.