El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró el último pronunciamiento de la iglesia católica hacia su estrategia de seguridad y pareció mandar un mensaje a los religiosos con la canción “no basta rezar”, de Los Guaraguao.

El presidente dijo que en su último comunicado, la iglesia hizo un pronunciamiento diferente a los repedidos desde el asesinato de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Cécar Mora.

Recordó desde la conferencia mañanera del 5 de julio, que líderes religiosos han declarado, en al menos dos ocasiones, que los abrazos no son suficientes, por lo que él respondió que no basta rezar para conseguir la paz, “pero ayuda”.

AMLO: si no bastan los abrazos, tampoco basta rezar

AMLO compartió una canción llamada “no basta rezar” de Los Guaraguao en su mañanera, con motivo de los reclamos de la iglesia por el asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas Pedro Palma.

“Hablaron en dos ocasiones de que no son suficientes los abrazos. Yo también puedo decir, claro que también hacen falta muchas cosas pero lo esencial es no querer enfrentar la violencia con la violencia” AMLO

AMLO citó la canción y afirmó que “no basta rezar, pero ayuda”, luego de celebrar las cartas de la iglesia católica y llamó a la construcción de la paz, con el apoyo de todos.

El mandatario aseguró que no se deben de quedar las acciones en el análisis de la realidad y, al contrario, trabajar en transformarla.

“Quería expresar mi gratitud para que, entre todos, ayudemos a construir la paz y que no sólo nos dediquemos al análisis de la realidad, sino que busquemos transformar la realidad” AMLO

¿Qué dice la letra de la canción “no basta rezar” de Los Guaraguao

La canción de “no basta rezar” afirma que no es suficiente con rezar para lograr la paz, seguridad o la extinción de la desigualdad, sino que se requiere de acciones.

Aquí te dejamos la letra:

No, no, no basta rezar

Hacen falta muchas cosas

Para conseguir la paz

No, no, no basta rezar

Hacen falta muchas cosas

Para conseguir la paz

Y rezan de buena fe

Y rezan de corazón

Pero también reza el piloto

Cuando monta en el avión

Para ir a bombardear

A los niños del Vietnam

Para ir a bombardear

A los niños de Vietnam

No, no, no basta rezar

Hacen falta muchas cosas

Para conseguir la paz

No, no, no basta rezar

Hacen falta muchas cosas

Para conseguir la paz

Cuando el pueblo se levante

Y que todo haga cambiar

Ustedes dirán conmigo

No bastaba con rezar

Ustedes dirán conmigo

No bastaba con rezar

No, no, no basta rezar

Hacen falta muchas cosas

Para conseguir la paz

No, no, no basta rezar

Hacen falta muchas cosas

Para conseguir la paz

En el mundo no habrá paz

Mientras haya explotación

Del hombre por el hombre

Y exista desigualdad

Del hombre por el hombre

Y exista desigualdad

No, no, no basta rezar

Hacen falta muchas cosas

Para conseguir la paz

No, no, no basta rezar

Hacen falta muchas cosas

Para conseguir la paz

Nada se puede lograr

Si no hay revolución

Reza el rico, reza el amo

Y te maltratan al peón

Reza el rico, reza el amo

Y te maltratan al peón

No, no, no basta rezar

Hacen falta muchas cosas

Para conseguir la paz

No, no, no basta rezar

No, no, no basta rezar

Iglesia manda un mensaje conjunto y pide la unidad

El mensaje que celebró AMLO pide dejar la fragmentación de la unidad para evitar los asesinatos y desapariciones que se cometen a diario en México.

Por ello, el mandatario celebró el comunicado conjunto entre:

Conferencia del Episcopado Mexicano

Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México

Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús

“Celebro el comunicado de la iglesia católica y de los jesuitas porque están hablando en su comunicado de ayudar, para que entre todos construyamos la paz, es otro tono” AMLO

En el comunicado, los religiosos aseguran que su apuesta es por el diálogo social para la construcción de un camino de justicia y reconciliación que lleve a la paz.

Estas declaraciones fueron aplaudidas por AMLO, quien dijo además que ahora se están acercando al pensamiento del papa Francisco.