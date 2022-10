El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manda una indirecta a El Rey del Cash, libro que habla de él y su gobierno.

Esto al reconocer que la obra de Elena Chávez, periodista y ex esposa de César Yáñez, uno de los hombres más cercanos a AMLO se ha vuelto el libro más comentado en los medios de comunicación, debido a la cantidad de notas y entrevistas que se han realizado en referencia al libro.

Incluso dijo que su gobierno estaba siendo atacado, incluso más que el presidente Francisco I. Madero porque se está llevando a cabo la cuarta transformación y sus opositores no están de acuerdo.

Por esto, es que AMLO dijo que él estaría muy preocupado si no se lanzarán en contra de su administración, con esto afirma que su gobierno va bien, en la mañanera de este miércoles 12 de octubre.

La frase del Quijote “si los perros ladran, Sancho es porque vamos caminando” no es cierta: AMLO

Sobre el contenido del libro ‘El Rey del Cash’ AMLO, utilizó una indirecta con una frase que se usaba en la época en la que se escribió El Quijote de la Mancha, “si los perros ladran, Sancho es porque vamos caminando” de la que dijo que no era cierta.

Ante esto el presidente de México aseveró que cada vez hay un “movimiento transformador”, hay un reacción del “movimiento del conservadurismo”.

Es por esto que explicó que desde entonces se les conoce desde la época juarista como “reaccionarios”.

Por esto, AMLO recordó al columnista Macario Schettino de quien dijo que estaba haciendo “el ridículo”, por el video que publicó para presuntamente demostrar el “montaje” del tren que va hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Sobre este tema, AMLO explicó cuál será la trayectoria de este tren y recordó que Grupo México es quien tiene la concesión para estos trenes.

Por este tren que muestra Macario Schettino, AMLO dijo que están en una temporada muy especial, puesto que aseguró que sus adversarios están muy molestos por lo que “se lanzan con todo”.

Se acuerdan de la simulación? Ésa que decían que no era? https://t.co/wMWXFsKPYn — Macario Schettino (@macariomx) October 6, 2022

Pero aclaró que no sólo son los periodistas e intelectuales, que hablan de estos temas. E incluso resaltó que a su gobierno no le afecta que hablen de los asuntos migratorios y de espionaje, porque afirmó que la gente de México está más despierta, pues no se dejan manipular.