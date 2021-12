AMLO: “las autodefensas ya no pueden seguir existiendo”

El presidente AMLO advirtió que los grupos de autodefensas ya no pueden seguir existiendo en el país.

Durante la gira de trabajo que lleva a cabo este viernes 3 de diciembre en el estado de Michoacán, AMLO criticó el actuar de las autodefensas que enfrentaron a los grupos del crimen organizado.

Al respecto, AMLO dijo que durante la administración de Enrique Peña Nieto aparecieron las autodefensas y aseguró que dichas organizaciones incluso fueron auspiciadas desde el mismo gobierno.

En su crítica, AMLO acusó que el Estado Mexicano renunció a su responsabilidad de proveer seguridad a la población y terminó delegando dicho deber a grupos particulares.

Por ello, al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional, el mandatario nacional advirtió que no se puede seguir permitiendo que civiles, como el caso de los autodefensas, sigan existiendo.

Al insistir que las labores de seguridad corresponde de forma exclusiva al Estado Mexicano, AMLO dijo que el gobierno cuenta con un aparato para cumplir con dichas tareas.

En ese sentido, dijo que para ello existen “las instituciones de seguridad del Estado mexicano”, como destacó, es el caso de la Guardia Nacional.

Por otro lado, AMLO insistió en exponer que la violencia no debe combatirse a través de más violencia, sino que es más adecuado “quitar” del narcotráfico a los jóvenes por medio de programas sociales.

Sobre ello, apuntó que “el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, lo cual aseguró que se trata de “una competencia también en buena lid” con los jefes de la delincuencia al “quitarles su semillero”.

”Que no puedan reclutar los jóvenes, que no los enganchen, que no se los lleven a las filas de la delincuencia, que no tengan un ejército de reserva para delinquir”

AMLO