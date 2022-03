Durante la conferencia mañanera del martes 29 de marzo, el presidente AMLO se pronunció a favor de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de Alejandra Cuevas y Laura Morán.

AMLO fue cuestionado en la mañanera sobre el caso Federico Gertz Manero, mismo que se volvió mediático desde hace ya varios meses por tratarse de familiares cercanos al fiscal Alejandro Gertz Manero.

En respuesta, AMLO dijo que la SCJN hizo prevalecer el estado de derecho en el fallo, que permitió la liberación de Alejandra Cuevas la tarde del 28 de marzo, luego de permanecer recluida en el penal de Santa Martha Acatitla desde hace más de un año.

“Yo celebro que se haya tomado esa decisión, por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas, el que nos ajustemos, al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero estado de derecho.

Antes, esto no pasaba, no sucedía, antes era ‘estado de chueco’, no estado de derecho”

AMLO