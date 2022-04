El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), invitó a los artistas que hablaron contra el Tren Maya, como Eugenio Derbez, a hablar sobre el tema.

El mandatario aprovechó la conferencia mañanera del 20 de abril para invitar a los que llamó “pseudoambientalistas” al diálogo.

Esto tras considerar que fueron convencidos de que existe una devastación ambiental, cosa que, de acuerdo con AMLO, no es verdad.

AMLO afirma que Tren Maya no cambiará el color azul turquesa del mar

AMLO aseguró que no cree que hayan sido de mala fe las declaraciones de Eugenio Derbez y otros artistas respecto al Tren Maya.

Varios famosos se han pronunciado en contra de esta construcción, específicamente del tramo 5 debido a la devastación ambiental que supone.

Sin embargo, el mandatario asegura que esto no es real, a pesar de que fueron convencidos de que sí causará daños al ecosistema.

Asimismo, AMLO dijo que la postura de éstos se debe a desconocimiento y descartó que hayan sido pagados para hablar mal de su proyecto.

“Sí los voy a invitar, a ver si platicamos…Los voy a invitar, a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro, a ver si aceptan. Porque es desconocimiento, o sea, no es mala fe y no creo que les hayan pagado”

Esto a pesar de que en diversas ocasiones aseguró que los artistas participaron en el video de Selvame del Tren a cambio de “sobres amarillos” pagados por los intereses creados de sus adversarios.

Por otra parte, AMLO aseguró que los artistas como Eugenio Derbez fueron convencidos de que existía una destrucción de la selva.

Además, dijo que su hijo, Jesús Ernesto, también fue convencido de esto, pues lo cuestionó sobre la devastación en la selva por la construcción del Tren Maya.

Por ello, busca hablar con los famosos, pues quiere explicarles y aclararles las dudas, tal como ya hizo con su hijo menor.

“Yo creo que se creyeron lo de la destrucción. A mí me pasa, ya lo he dicho aquí, de pronto Jesús Ernesto en la casa me cuestionó: Oye, cómo están destruyendo la selva…y le tuve que explicar porque en su escuela hay el amor a la naturaleza”

AMLO