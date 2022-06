El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que haya emprendido amenazas en contra del dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, para presionarlo por su voto y el de su bancada en la reforma eléctrica.

Así lo señaló AMLO durante la conferencia mañanera del miércoles 1 de junio, luego de que el día anterior Alejandro Moreno hizo pública una llamada con Manuel Velasco en la que lo señala de mandarlo a amenazar.

“No es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de ideales, de moral”

AMLO