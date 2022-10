El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó el momento incómodo que vivió con la edecán Julia Orayen durante el debate presidencial en las elecciones 2012.

Durante la conferencia mañanera de hoy 31 de octubre, AMLO recordó la experiencia que vivió durante uno de los debates rumbo a la contienda presidencial en 2012, donde competía contra:

El presidente de México recordó la situación que vivieron los candidatos durante el debate, luego de que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) contrató a la modelo Julia Orayen para cargar la tómbola con las preguntas.

AMLO hizo referencia a lo inapropiado de la situación por la belleza y extravagancia de Julia Orayen, quien para el evento lució un ajustado vestido.

AMLO cuestionó al entonces IFE por contratar a Julia Orayen “una compañera muy bella y extravagante” para que los candidatos sacaran las preguntas a responder de la tómbola.

AMLO recordó la reacción que tuvo ante el episodio en cuestión, al explicar que Julia Orayen se dirigió hacía él y lo único que hizo fue observar hacía arriba y agarrar su pregunta.

Posteriormente, AMLO cuestionó “¿quién arma eso?”, al asegurar que fue una tetra de la institución para distraer y dejar mal a los candidatos, situación en la que habría caído Gabriel Quadri, pues fue captado siguiendo a la curvilinea mujer con su mirada durante dicho debate.

Tras recordar el acto, el presidente dijo que “hay que andar a las vivas siempre”, pues también dijo que en el último debate de 2018, el ahora Instituto Nacional Electoral (INE), tenía todo “armado” para afectar a AMLO.

“Todavía me acuerdo en el último debate en el 18 todo armado a la medida, las reglas hechas para afectarnos a nosotros, se acuerdan de eso que me quiso hacer Anaya, de que se para y se viene aquí en frente, que se lo había hecho el presidente Trump a la señora Clinton y no estaba previsto, pero todo armado para ponerse enfrente, nada más que no espero cómo iba a estar la respuesta, y ya lo estaba yo tanteando, pero todo eso ellos”

AMLO