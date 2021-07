AMLO encabeza evento público en Veracruz durante veda electoral

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acudió a un evento de mejoramiento urbano en la colonia Arboleda, en el puerto de Veracruz, durante la veda electora.

Este 24 de julio, el presidente AMLO viajó a Veracruz para encabezar el evento y aseguró que “iba a correr el riesgo” por la pandemia y la veda electoral previa a la consulta popular.

“Vamos a correr el riesgo porque no debemos congregarnos, primero porque todavía no pasa la pandemia, y también porque no se pueden hacer actos públicos porque hay veda electoral”

AMLO