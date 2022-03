AMLO: “El Bronco” encarcelado no tiene nada que ver con el gobierno federal; no se debe usar la ley para perseguir

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la detención del Jaime Rodíguez “El Bronco” no es un asunto que tenga que ver con el gobierno federal.

Asimismo, el mandatario aseguró que la ley no se debe de usar para perseguir pero que al mismo tiempo no se puede permitir la impunidad.

Desde la conferencia mañanera del 16 de marzo, AMLO aclaró que el encarcelamiento del exgobernador de Nuevo León corresponde solo a las autoridades estatales

Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco” bromeó con fiscales: ‘no me busquen, yo solito me entrego’

“El Bronco” fue detenido la tarde del 15 de marzo en el municipio de General Terán de Nuevo León por un delito electoral por el desvío de recursos públicos, humanos y materiales por las llamadas “bonco firmas”.

Ante la detención, AMLO salió a aclarar que dicha acción judicial no está ligada con su gobierno y se trata de un asunto completamente estatal.

“Es un asunto del estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León, yo me enteré ayer ya cuando lo habían detenido porque no es nada vinculado con el gobierno federal”

Asimismo, dijo que se debe de informar sobre las causas de la detención y recomendó al gobierno local a no usar la ley para “venganzas políticas”.

El mandatario también aseveró que no se pueden fabricar delitos pero al mismo tiempo, no se debe permitir la impunidad.

“Se tiene que informar bien sobre las causas. Lo que siempre recomiendo es que no se debe utilizar la ley para venganzas políticas. No se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no puede haber impunidad”

En el mismo sentido, pidió que se informen los motivos de la detención del exgobernador, así como “transparentar todo” y presentar las pruebas que se tienen en su contra.

Por otra parte, dijo que las imágenes que circularon de “El Bronco” encarcelado no le gustaron.

El exgobernador fue internado en el penal Apodaca 2, que mandó a construir durante su mandato, pero al presidente, las fotos atentaron contra el honor y la dignidad de “El Bronco”.

AMLO aseveró que la publicación de fotografías de ese tipo no se deben permitir y espera que no vuelva a suceder algo parecido.

“Lo que no me gustó, y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron, eso no…no es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y la dignidad…esas cosas no se deben de permitir. Entonces no me gustaron las fotos y ojalá y no vuelva eso a suceder”

AMLO