Al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sí le gustó el Tesla aplastado por una cabeza olmeca, la pieza de arte del mexicano Chavis Mármol.

En su conferencia Mañanera del lunes 18 de marzo, AMLO se posicionó en contra del consumismo, de tener más de o necesario, así como del uso desmedido de recursos como la energía eléctrica y el agua.

“No consumir y consumir y consumir. Ya tengo un carro último modelo, un Ferrari, pero me falta el avión, me falta el yate...”, criticó el presidente y recordó la pieza de arte que apareció durante la semana pasada en la colonia Roma, de la ciudad de México.

En su Mañanera, AMLO confesó que le gustó el Tesla aplastado por una cabeza olmeca de Chavis Mármol (Especial)

AMLO confiesa que le gustó el Tesla aplastado por cabeza olmeca de Chavis Mármol

Al lanzarse contra el consumismo, AMLO confesó que le gustó la pieza de arte que consiste en un Tesla aplastado por una cabeza olmeca del artista plástico Chavis Mármol, originario de Hidalgo.

En opinión del mandatario federal, destacó que la pieza de arte tiene un ‘muy buen’ mensaje, dado que pone por encima del consumismo a la cultura, en específico a la cultura olmeca... “la cultura madre”, apuntó.

Aclaró que tener un auto Tesla no está mal, sino lo que estaría mal es que “un político corrupto” tenga un auto de ese tipo.

López Obrador subrayó que en el país se está produciendo ‘muy buen arte’, aunque aclaró que él no podría hacer una pieza de tal magnitud, pues no tiene un “carro último modelo” .

“Se está produciendo muy bien arte. Hay un carro de estos nuevos, que le dejaron caer una cabeza colosal olmeca... a mí el mensaje sí me gustó, porque ese es el consumismo, el otro es la cultura” AMLO

En días recientes, en la colonia Roma de la CDMX, fue captada una extraña escena que consiste en una vehículo Tesla aplastado por una cabeza olmeca, en un predio entre las calles Mérida y Colima.

La escena llamó la atención de propios y extraños, por lo que usuarios de redes sociales inicialmente atribuyeron que podría tratarse de una broma, una protesta o incluso una obra de arte.

Para despejar todo tipo de dudas, el autor Chavis Mármol señaló que el Tesla aplastado por una cabeza Olmeca forma parte de su colección con la temática ‘México Prehispánico’ y tiene inspiración en diversas obras de arte de Jimmie Durham y de un documental que muestra el traslado del monolito de Tláloc al Museo Nacional de Antropología.

“No al consumismo, es lujo barato”, refiere AMLO

Tras subrayar la importancia de la cultura para México, AMLO criticó el consumismo, pues a su consideración, no es la felicidad y sólo es “lujo barato”.

AMLO aprovechó para hacer un llamado a la población a cuidar el consumo de la energía eléctrica, la luz, los combustibles, entre otros, así como para llevar un estilo de vida ‘austero’.

Aseguró que desde el gobierno federal se pone el ejemplo de no tener lujos, no permitir la corrupción y que todo lo ahorrado se destine para en beneficio para la población.