El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) deseó la pronta recuperación al expresidente Felipe Calderón, quien anunció el 1 de junio que dio positivo a Covid-19.

Además, AMLO aseguró que es necesario que Felipe Calderón se atienda rápido, pues una de las lecciones que le dejó el Covid-19 fue que entre más rápido se dé un tratamiento, hay más posibilidades de salir bien.

AMLO compartió que, en su experiencia con el Covid-19, la enfermedad avanza de forma acelerada pues luego de 24 horas de comenzar a experimentar síntomas, sus estudios mostraron daño pulmonar . AMLO tiene 67 años de edad.

Durante la mañanera del 2 de junio, AMLO llamó a atenderse contra Covid-19 lo más pronto posible, porque el coronavirus ataca los órganos más sensibles del cuerpo.

Asimismo, AMLO aseguró que no se debe tener desconfianza de acudir a un hospital para atenderse y llamó a no dejar pasar el tiempo para atenderse porque “cuando ya se agravaron”.

“Todavía no termina la pandemia. Afortunadamente ha disminuido mucho el número de contagios, pero no termina, y hay que estar muy atentos y no descuidarnos”

AMLO