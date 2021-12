AMLO deja en suspenso si le gustaría que Adán Augusto López lo sucediera en la presidencia

El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, ha sonado como una opción para ser candidato de Morena a la Presidencia 2024. ¿Y qué opina AMLO?

Durante la conferencia mañanera del viernes 17 de diciembre en Villahermosa, Tabasco, la prensa le preguntó si le gustaría que un tabasqueño lo sucediera en la Presidencia, en referencia a Adán Augusto López.

AMLO y Adán Augusto López, quien también estaba en la mañanera, solo rieron.

AMLO elogió a Adán Augusto López por su trabajo como secretario de Gobernación. Por la relación que llevan, la prensa le preguntó al presidente si le gustaría que un tabasqueño lo sucediera, en referencia al exgbernador de Tabasco.

AMLO no dijo ni sí ni no, solo rio. A la pregunta de si la risa era un sí, el presidente dijo:

“Bueno, siempre me río, yo no ando enojado. Una de las cosas que uno aprende es que no hay que enojarse y hay que estar contentos gracias a la vida”.

AMLO