AMLO defiende propaganda de Adán Augusto López; el INE sólo señala a promotores de la transformación, señala

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) no actúa con rectitud y únicamente impide que se manifiesten los que están a favor de la transformación.

Este lunes en la conferencia presidencial matutina, AMLO defendió la propaganda a favor de la Revocación de mandato realizada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

López Obrador señaló que el Instituto no cuestiona a quienes llaman libremente a la no participación en el ejercicio, pero sí impide que se manifiesten quienes están a favor de la transformación.

AMLO comentó que hay elementos que comprueban la veracidad de su acusación y que no se ha actuado con rectitud por parte del INE.

“Porque el INE, el juez no ha actuado con rectitud, yo les diría que hay elementos, hay pruebas de que solo se impide que se manifieste y que participen los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo”... AMLO

Cabe recordar que Adán Augusto López realizó una gira por los estados del norte de la República Mexicana e invitó a los ciudadanos a participar en la revocación a favor de AMLO.

Hay campañas para que la gente no participe en la revocación y el INE no dice nada, AMLO

AMLO señaló que el INE no cuestiona a quienes -abiertamente- promueven la no participación de la revocación de mandato.

Obrador manifestó que hay quienes realizaron marchas y campañas para que la gente no participe en el ejercicio.

Apuntó que inclusive el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, llamó a los ciudadanos a no ejercer su derecho constitucional en la consulta de revocación y que el INE no ha dicho nada.

“El gobernador de Coahuila, del PRI, llamando a que nadie participara, eso es no solo violatorio de la norma sobre la revocación de mandato, no solo violatorio de la veda, si no es violatorio de la Constitución, del espíritu de la letra de la Constitución y además antidemocrático”. AMLO

Asimismo, AMLO compartió que espera que el Instituto actúe con rectitud en las diferentes situaciones.

Adán Augusto López no promovió la revocación

AMLO aseguró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no promovió el ejercicio del próximo 10 de abril, sino que cumple con su responsabilidad ayudándolo con la transformación.

López Obrador comentó que Adán Augusto López está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad y no para promover la consulta de revocación.

Pidió a los opositores que se tranquilicen, pues está ayudando con la transformación y no va a mítines como precandidato a la presidencia, ya que no ocupa ese cargo.

Enfatizó que no deben confundirse, y que Adán Augusto López no está haciendo campaña como precandidato presidencial.

“Él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines, él para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la presidencia, porque me está ayudando a la transformación del país, entonces que no se confundan él no está haciendo campaña”. AMLO

Opositores no me quieren, pero quieren que continúe en la presidencia, AMLO

AMLO compartió que los opositores no quieren que la gente participe en la consulta porque quieren que él continúe en la presidencia.

Aseguró que los manifestantes que participaron en “Terminas y te vas” no lo quieren y por eso no quieren que la gente participe, cuestionó el por qué si no lo quieren no votan para que se vaya.

“Los opositores quieren que yo me quede y por eso dicen que no participen (...) por qué si no me quieren por qué no van a votar en contra”. AMLO

AMLO afirmó que él está a favor de que se garantice la libertad de expresión y agregó que espera que el INE y sus consejeros se “arreglen” y actúen con rectitud y profesionalismo.

Manifestó que deberían dejar de estar debatiendo en su contra y ser imparciales para ejercer su trabajo.

Adán Augusto López y su gira por Sonora y Coahuila

Este fin de semana Adán Augusto López realizó una gira por algunos estados del norte de la República Mexicana, incluyendo a Coahuila y Sonora.

Durante los eventos públicos en los estados, el secretario de gobernación decidió promover la revocación de mandato y pedir a los ciudadanos “no dejar solo al presidente”.

“En Coahuila inicia el amanecer democrático el día 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda de que aquí Coahuila dirá ‘no estás solo Andrés Manuel López Obrador” Adán Augusto López

Adán Augusto López pidió a los mexicanos demostrar que son capaces de apoyar al mejor presidente en la época contemporánea de México, refiriéndose a AMLO.

“La verdad es que no voy a hablar de la Reforma Eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor Presidente en la historia moderna del México” Adán Augusto López

Finalmente, Adán Augusto López declaró que no le importaban las acciones que el INE pudiese tomar como sanciones por promover la revocación durante la veda electoral.