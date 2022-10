El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), crítica la guerra contra el arte por cuadros dañados de Monet y Van Gogh; pide que activistas mejor lean un libro.

A días de que activistas se pronunciaron contra el cambio climático y los daños al medio ambiente lanzando sopa y puré a los cuadros Los Almiares de Claude Monet y Los Girasoles de Vincent Van Gogh, AMLO opinó.

Fue durante la conferencia mañanera de hoy 25 de octubre que AMLO se lanzó contra las activistas y señaló que si no tienen nada que hacer mejor lean un libro.

Del mismo modo, AMLO aseguró que el actuar de las personas ahora tiene que ver con la comunicación de masas, y que con las redes sociales el actuar de los humanos es repetitivo ante la necesidad de “mostrarse”.

AMLO aseguró que las activistas de Letze Generation y Just Stop Oil, que lanzaron sopa y puré a los cuadros de Monet y Van Gogh en Alemania e Inglaterra, sólo lo hicieron por “exhibicionismo”.

Tras explicar que en la actualidad las personas realizan diversas acciones para “ mostrarse ” ante otros en redes sociales por “ necesidad ”, el presidente de México criticó el actuar de las activistas.

Pues según sus palabras, si las activistas de Alemania e Inglaterra realmente quisieran defender el medio ambiente lo harían a través de otras acciones y no con ataques al arte.

Según lo dijo AMLO, se puede:

Posteriormente, haciendo referencia a la situación ocurrida en el Museo Barberini de Potsdam, Alemania, y la National Gallery de Londres, Inglaterra, AMLO dijo que espera que en México no realicen dichos actos.

“No sé si ustedes han estado viendo de cómo llegan a los museos y avientan pintura, ojalá y eso no lo padezcamos nosotros, todo por exhibicionismo, por necesidad de mostrarse”

Según dijo el presidente de México, en nuestro país existe mucha cultura, museos y arte, por lo que “toca madera” para que a las personas no se les ocurra protestar haciendo esos actos, para únicamente llamar la atención y salir en los medios de comunicación y redes sociales.

Cabe destacar que todo lo señalado por AMLO se dio luego de que cuestionaron el avance de las investigaciones sobre las escuelas de Hidalgo y Chiapas en donde alumnos han sido intoxicados con presuntas drogas.

Por lo que el presidente dijo que espera que los padres y familiares no entren en psicosis y cometan actos anticipados realizando acciones que dañen a otras personas, pues a su parecer lo registrado en las instituciones escolares se trata de fenómenos de comunicación y el efecto de las redes sociales.

“Que no haya psicosis, porque estoy seguro de que no le va pasar nada malo a los niños, pero sí me preocupa que se hagan actos anticipados”

AMLO