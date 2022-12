En la conferencia mañanera de hoy 13 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), criticó a Enrique de la Madrid por manipular a su papá, Miguel de la Madrid Hurtado, en su vejez.

AMLO recordó que Enrique de la Madrid presuntamente fue cómplice de algunos priistas, incluido su hermano Federico, para manipular a su padre y hacer que descartara sus declaraciones respecto a Carlos Salinas de Gortari y su familia.

El presidente de México señaló que tras recordar dicha situación ya sabe porqué le es tan difícil a la oposición escoger un candidato para la presidencia, pues Enrique de la Madrid se encuentra entre los aspirantes.

En ese sentido, AMLO señaló a Enrique de la Madrid como “un personaje muy especial”, y relató lo que se vivió tras la entrevista en donde su padre reveló las inmoralidades del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

AMLO señaló a Enrique de la Madrid y a su hermano Federico de manipular a su papá, el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, para retractarse de una entrevista con Carmen Aristegui donde:

López Obrador dijo que tras desatarse el escándalo, los hijos de Miguel de la Madrid y Emilio Gamboa acudieron a su casa para retractarse de lo dicho.

AMLO dijo que los hermanos de la Madrid “le sacaron” una carta a Miguel de la Madrid Hurtado, en donde señaló su arrepentimiento de las declaraciones y a parte lo calificaron como una persona con “dificultades mentales.”

“Imagínense, estaban los dos hermanos, ir a ver el papá y escribe esto o te escribimos esto y firmalo, de que lo dijiste porque no estás bien de tus facultades mentales, sólo por no contrariar a Salinas”

Cabe destacar que las declaraciones de AMLO se basan en la entrevista que realizó Carmen Aristegui a Miguel de la Madrid en 2009, donde el expresidente del periodo 1982-1988 habló en contra de Salinas.

En dicha entrevista, el expresidente se dijo decepcionado de Salinas, y aseguró que se equivocó al dejarlo como su sucesor presidencial, pues afirmó que era una persona inmoral.

“Me siento muy decepcionado porque me equivoque pero en aquel entonces no tenía yo elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas, me di cuenta después”

Migue de la Madrid Hurtado