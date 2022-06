El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegura que sí hay tiro rumbo a las elecciones 2024 para la oposición, aunque no entiende porqué los partidos de la alianza Va por México lo aseguran.

AMLO dijo no entender el contexto de la frase “hay tiro”, usada por los partidos de oposición -PRI, PAN,PRD- para asegurar que Morena no ganó elecciones 2022 del 5 de junio .

“Se avientan algo que ustedes me van a explicar porque no le entendí, ¿qué es eso de que ‘hay tiro’, ¿eso de dónde viene? no le entendí”

AMLO