El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó una reunión con la ministra presidenta de la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, en el marco de la discusión de la reforma al Poder Judicial y señaló que él ya no tiene que ver con el tema pues hizo lo que le correspondía.

No obstante, no dejó de lado el el reclamo de que aún se protege a delincuentes de cuello blanco y de que se a liberado a delincuentes, dijo durante su conferencia mañanera de este 9 de julio.

Así lo dijo luego de que Norma Piña expusiera sobre la necesidad de abrir un diálogo con AMLO e incluso con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“Yo no tengo ya nada que ver en esto, ya entregué mi iniciativa de acuerdo a mis facultades y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. Se protegía, se protege todavia, a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco”

AMLO sí envió un mensaje de lo que “le diría a la presidenta” de la SCJN y la cuestionó por la cantidad de detenidos sin sentencia, no resolver el pago de impuestos de grandes empresarios o por qué ganan más que el presidente de la república.

Previamente AMLO dijo que está a favor del diálogo y dijo que este debe se con la secretaria de Gobernación y con el Congreso.

Loretta Ortiz acusa que Morena no tiene conciencia de la complejidad de reforma al Poder Judicial

AMLO reconoció que lo importante es que ya se acepta que es necesaria una reforma al Poder Judicial por parte de Norma Piña.

Agregó que “que bueno que se reconoce de que hace falta la reforma, creo que eso es un paso adelante. Sobre los procedimientos, el método de elección de jueces, magistrados, ministros, requisitos, pues todo eso lo va a analizar el Congreso, es labor, es función del Poder Legislativo, pero también debe haber diálogo, tenemos visiones distintas. Yo sostengo que cuando los abogados egresan de las facultades, de las escuelas de Derecho, vienen con mucha ilusión de aplicar la ley sin distingos, no están maleados”.

AMLO consideró que se llama experiencia laboral en los abogados haber trabajado en despachos donde les enseñan a “torcer la ley”.

La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, encabezó la última sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que se levó a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco el 8 de julio, luego de realizar varios encuentros en distintas ciudades del país.

Ahí, Norma Piña invitó a AMLO y a Claudia Sheinbaum a entablar un diálogo y a recibir los hallazgos de este Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia.

“Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad para invitar, tanto al presidente López Obrador, como a la virtual presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural, y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este Encuentro Nacional y analizar así, cómo afecta la reforma no sólo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país”

La ministra presidenta dijo que a la gente le preocupan sus derechos y no cómo se conforman los tribunales, además de que debe llegar al Poder Judicial la persona más capacitada y no debe aprobarse como se platea actualmente.

“Si la Reforma Judicial se aprueba en sus términos: Ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los “grupos de poder” que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma, es decir, se provocará lo que intenta erradicar. La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz”

Norma Piña. SCJN