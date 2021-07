Adán Augusto López podría integrarse al gabinete de AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aceptó que existe la posibilidad de que Adán Augusto López, actual gobernador de Tabasco, forme parte de su gabinete.

Sin embargo, en su conferencia matutina de este 12 de julio, señaló que esa posibilidad depende, en parte, de la disposición de Adán Augusto López.

Aunque, AMLO aclaró que también existe la necesidad de contar con un gobernador como Adán Augusto López, pues le da tranquilidad que él gobierne Tabasco.

“Sí existe, pero depende de Adán y además de la necesidad que se tiene de contar con un gobernador como Adán, pero sí existe, yo tengo con Adán muy buena relación, nos identificamos bastante y depende de él y del pueblo de Tabasco, mi opinión es que a mi me ayuda mucho que Adán gobierne el estado, me ayuda mucho, me da tranquilidad”

