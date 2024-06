El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que nunca ofendió a la ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, durante el proceso de las elecciones México 2024.

Durante su conferencia mañanera de hoy jueves 20 de junio, AMLO fue cuestionado sobre su opinión respecto a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que sí incurrió en violencia política de género contra Xóchitl Gálvez en distintas conferencias.

Al respecto, el mandatario insistió en que no incurrió en ofensas contra Xóchitl Gálvez, y señaló que no hay ninguna prueba de que haya violentado a la política hidalguense.

Expuso que no ofendió a Xóchitl Gálvez por una cuestión de principios, pues aseguró que no ofende a nadie y “mucho menos a una mujer”.

“Yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay pruebas de eso. No lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer. No sé de donde salió eso”

AMLO