Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial, criticó la masculinidad frágil de Marko Cortés y otros hombres dentro de la política, luego de que el dirigente nacional del PAN le gritó más de una vez.

Xóchitl Gálvez también señaló que los gritos de Marko Cortés se dieron luego de que la excandidata felicitó a Claudia Sheinbaum por su triunfo en las elecciones 2024, y tras su participación en el primer debate presidencial.

Según describe la actual senadora, los gritos de Marko Cortés desencadenaron, en ambos casos, un “debate fuerte” entre el líder nacional del PAN y dos personajes que la defendieron de él.

Los mencionados por Xóchitl Gálvez son su hijo, Juan Pablo Sánchez Gálvez, y el politólogo Juan Pardinas, quienes intentaron frenar al panista por levantarle la voz a la legisladora.

Xóchitl Gálvez criticó la “masculinidad frágil” de Marko Cortés y de muchos hombres inmersos en la política mexicana, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ello al asegurar que deben aprender a manejar su masculinidad, pues “consideran que gritando u ofendiendo a las mujeres resuelven los problemas”.

Las palabras de Gálvez se dieron luego de que el dirigente del PAN le gritó por felicitar a Claudia Sheinbaum en su triunfo durante las elecciones 2024, e impidió que en su discurso de derrota reiterara la felicitación.

“Cuando estamos escribiendo el discurso del reconocimiento de la derrota, que ya salgo yo con los presidentes de los partidos, yo tenía escrito la felicitación en el discurso, yo suelo escribir buena parte de mis discursos, y en ese momento Marko pide que se quite la parte de felicitar, y se arma ahí un debate fuerte. Yo creo que muchos hombres, al igual que el presidente, tienen que aprenden a manejar su masculinidad, muchos hombres creen que gritando que ofendiendo a las mujeres, resuelven los problemas.”

Además, aseguró que los hombres deben entender que las mujeres “ejercemos la política de una manera distinta”, y que para ella, como demócrata, lo correcto era felicitar a la candidata electa.

Pues a decir de Xóchitl Gálvez, pese a la inequidad que existió durante la elección, los votos a favor de Claudia Sheinbaum existían y ella fue declarada como la candidata electa en la elección.

“Yo creo que también los hombres tienen que entender que las mujeres ejercemos la política de una manera distinta y en mí lo correcto era felicitar a Claudia, o sea no lo dude, eso no quiere decir que no señale toda la inequidad de la elección, pero de que estaban los votos esa noche, estaban los votos.”

Xóchitl Gálvez