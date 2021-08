El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la corrupción es más que el Covid-19 y calificó a esta primera problemática como una peste que afecta a la sociedad.

De visita en la presa El Zapotillo, en Jalisco, AMLO acusó que la corrupción es más que el Covid-19, y dijo que si bien no es una pandemia es una peste que termina con todo y encarece obras.

Debido al combate a la corrupción, explicó AMLO, el presupuesto rinde. Además, en su administración no se permiten lujos en el gobierno y se ahorra sin deuda ni gasolinazos.

“Al no permitir la corrupción y lujos en el gobierno estamos ahorrando y no necesitamos aumentar la deuda, gasolinazos y estamos invirtiendo como nunca a la gente, solo no permitiendo la corrupción ya que es más que el COVID. No es una pandemia, es una peste que acaba con todo, ya que se hacía una obra que puede costar cien millones y la cobraban por mil, no lo hacían bien y no la terminaban, ahora ya no se permite eso, por eso el presupuesto nos rinde”, destacó.

AMLO